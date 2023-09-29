Україна планує виготовляти власні засоби ППО, - Єрмак

"Є дуже фундаментальне рішення, яке почнемо реалізовувати дуже скоро. Незабаром до нас прибудуть фахівці, які розроблятимуть план щодо власного виробництва всього, що нам потрібно, насамперед засобів ППО", - розповів керівник ОП.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Україна значно збільшує виробництво власного озброєння.

Зокрема, в нашій країні почали виготовляти дрони та боєприпаси.

Як зазначав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, з січня до липня цього року в Україні виробили вдесятеро більше боєприпасів, ніж за весь 2022 рік.

Також у Києві планується відкрити спільне підприємство німецького збройового концерну Rheinmetall з концерном "Українська оборонна промисловість".