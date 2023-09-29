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Україна планує виготовляти власні засоби ППО, - Єрмак

Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Україна має намір організувати виробництво власних систем протиповітряної оборони. Для цього до нашої країни приїдуть відповідні спеціалісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака на зустрічі з журналістами.

"Є дуже фундаментальне рішення, яке почнемо реалізовувати дуже скоро. Незабаром до нас прибудуть фахівці, які розроблятимуть план щодо власного виробництва всього, що нам потрібно, насамперед засобів ППО", - розповів керівник ОП.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Україна значно збільшує виробництво власного озброєння.

Зокрема, в нашій країні почали виготовляти дрони та боєприпаси.

Як зазначав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, з січня до липня цього року в Україні виробили вдесятеро більше боєприпасів, ніж за весь 2022 рік.

Також у Києві планується відкрити спільне підприємство німецького збройового концерну Rheinmetall з концерном "Українська оборонна промисловість".

 

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Андрій ЄрмакПВОВійна Росії проти України