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Україна планує відкрити посольство у Гані: Кулеба розкрив деталі

Фото: голова МЗС Гани Ширлі Айоркор Ботчвей та голова МЗС України Дмитро Кулеба (mfa.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори зі своєю ганійською колегою Ширлі Айоркор Ботчвей. Зокрема, сторони домовились про відкриття українського посольства у Гані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

"У рамках реалізації Африканської стратегії, яка була розроблена в МЗС за дорученням президента Володимира Зеленського, Україна розширює свою присутність в Африці. Ми досягли домовленості з ганійською стороною: найближчим часом плануємо відкрити українське посольство в Гані. Початок дипломатичної присутності в Аккре дасть поштовх розвитку політичних контактів, торгівлі, інвестицій, культурних обмінів та взаємодії у сфері освіти", - заявив Кулеба за підсумками переговорів.

За даними відомства, Кулеба обговорив з Ботчвою активізацію співпраці у сферах безпеки, кібербезпеки, цифрової трансформації та сільського господарства.

При цьому сторони підписали меморандум, згідно з яким ганійських дипломатів готуватимуть на базі Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України. Також було порушено питання безпечного навчання студентів із Гани в українських вишах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кулеба 3 жовтня вирушив у турне країнами Африки.

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