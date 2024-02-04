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Україна планує створити цього року мільйон ударних безпілотників, - WSJ

Фото: Україна нарощує виробництво FPV-дронів, здатних частково замінити артилерію (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Україна планує збільшити у 2024 році до 1 млн одиниць виробництво FPV-дронів у невеликих секретних майстернях по всій території країни. Причиною стала відсутність фінансування оборонних потреб з боку США, а також нестача та дорожнеча артилерійських і ракетних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що в такий спосіб Україна намагається компенсувати нестачу боєприпасів, що утворилася через відсутність військової допомоги від США. Йдеться про створення "мільйонної армії вибухонебезпечних дронів із функцією FPV".

У статті зазначається, що сьогодні Україна не здатна виробляти артилерійські та ракетні системи в необхідних для неї великих масштабах. На це знадобляться роки та мільярди доларів.

Натомість можна виробляти безпілотники, які можна зібрати з деталей, доступних на комерційному ринку та які коштують кілька сотень доларів кожен. Тож по всій Україні з’являються саморобні заводи, які щомісяця випускають тисячі FPV-безпілотників.

Одне таке підприємство, на кожному з яких працюють близько 20 осіб, здатне щомісяця виготовляти близько 3000 FPV-дронів. А найближчим часом виробництво планується збільшити до 10 тисяч безпілотників на місяць.

Виробництво FPV-дронів в Україні

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що цього року Україна планує виробити "сотні тисяч" безпілотників різних типів.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко зазначив, що повністю замінити артилерію дронами неможливо, оскільки артилерія виконує завдання, з більшістю яких FPV-дрони не впораються. Однак, за його словами, нині дрони справді частково перекривають нестачу боєприпасів, а також ефективно виконують задачі на невеликій відстані до противника.

Раніше екс-очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що лінія фронту на заході Запорізької області "гуде, як бджолиний вулик" через велику кількість українських безпілотників, які масово і влучно б'ють по цілях та ускладнюють ротацію особового складу росіян.

Читайте також скільки ракет і дронів випустила РФ по Україні від початку року.

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дрони