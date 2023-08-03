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Україна планує страхувати судна, які йтимуть "зерновим коридором", - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна може почати страхувати за рахунок власного бюджету судна, які йтимуть "зерновим коридором".

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію.

За словами Шмигаля, Україна вже застрахувала судна, які здійснюють експорт та імпорт товарів через дунайські порти. Аналогічний крок можуть прийняти й щодо "зернового коридору". 

"Зараз ми в уряді обговорюємо і, переконаний, ухвалимо рішення про страхування суден і відповідних компаній, які йтимуть по «зерновому коридору", - відзначив прем'єр. 

Водночас він зауважив, що ризики щодо Чорного моря є очевидними, оскільки, якщо росіяни все ж вирішать затопити торгове судно, це "колосально ускладнить нашу роботу з партнерами щодо "зернового коридору". 

"Тому, звичайно, потрібна підтримка партнерів, щоб цього не сталося. Але зі свого боку ми такі ризики страхуємо за рахунок нашого бюджету", - додав прем'єр. 

Зернова угода

17 липня країна-терорист заявила про припинення "зернової угоди". Україна, зі свого боку, втратила можливість експортувати агропродукцію морським коридором, який був організований в рамках вищезгаданої угоди. 

Зокрема в Києві заявили про розгляд транспортування зерна через територіальні води Румунії та Болгарії. На це у РФ одразу пригрозили, що вважатимуть залученими у війну ті країни, суди яких прямуватимуть до чорноморських портів України. Міністерство оборони України пригрозило аналогічним кроком. 

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