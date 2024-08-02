Україна планує отримати 50 млрд євро від ЄС: стали відомі вимоги

За її словами, йдеться про виконання Україною умов програми Ukraine Facility, за якою держава отримує 50 млрд євро на потреби відновлення протягом 2024-2027 року. Програма містить десятки пунктів та зобов’язань, які стосуються, зокрема, продовження реформи децентралізації та вирішення питань регіональної політики.

"Ukraine Facility – масштабний план комплексних змін та перетворень, який побудований за принципом "спочатку реформи, потім гроші". Тож заради їх отримання ми маємо зробити значні кроки у продовженні реформи децентралізації, посилити інструменти залучення громадян до прийняття рішень на місцевому рівні і розробити ефективну регіональну політику", - пояснила Шуляк.

Продовження реформи децентралізації

Для просування реформи децентралізації слід створити правову базу для функціонування державної адміністрації префектурного типу, а також уточнити розподіл галузевих повноважень між центральним, регіональним, субрегіональним та місцевим рівнями.

Посилення інструментів залучення громадян до прийняття рішень на місцевому рівні

В першу чергу, йдеться про розробку та впровадження механізмів, які забезпечують активну участь громадян у місцевому самоврядуванні. Ще одним важливим пунктом цього напрямку є залучення громадськості до процесу прийняття рішень через публічні обговорення, громадські слухання та інші форми участі.

Посилення розробки та реалізації регіональної політики

"Для Уряду та Парламенту зафіксовані чіткі індикатори до виконання. Так, до III кварталу поточного року потрібно прийняти постанови КМУ "Про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 рр". До IV кварталу - постанову про «Порядок ведення містобудівного кадастру державного рівня». Одразу слід підкреслили, що цифровізація наскрізно проходить через регіональну політику, політику відновлення та політику містобудування. Очікуємо найближчим часом від Уряду ухвалення відповідної постанови, яка дасть старт роботі містобудівному кадастру", - повідомила голова комітету містобудування.

Вона додала, що одним з важливих пунктів, який Україна мала виконати до I кварталу 2025 року, є ухвалення Закону "Про публічні консультації". Законопроєкт щодо них Парламент нещодавно вже підтримав, тому після завершення воєнного стану всі органи виконавчої влади, місцевого самоврядування тощо при запровадженні будь-яких управлінських рішень повинні будуть проводити публічні консультації - отримувати фідбек від їх бенефіціарів і вносити відповідні корективи.

"Законопроєкт №4254 - про публічні консультації, вкрай важливий для України і її євроінтеграційного курсу. Ми на базі нашого комітету проводили їх тричі - для вдосконалення державної програми компенсації "єВідновлення", для формування нової законодавчої рамки щодо житлової політики та політики відновлення. Отриманий досвід дозволив не лише зрозуміти, як покращити той чи інший інструмент, але і показати, що публічні консультації - не боляче і не страшно. Ця практика, безсумнівно, стане важливим кроком створення нової політики в Україні", - підкреслила Олена Шуляк.

Серед інших важливих маркерів, виконання яких буде означати отримання Україною фінансування на своє відновлення, - зміни до закону "Про місцеві державні адміністрації", які мають внести до I кварталу 2025 року. Шуляк наголошує - необхідність реформування МДА в органи префектурного типу піднімається від початку реформи децентралізації 10 років назад. Але весь цей час ці зміни буксували через опасіння, що реформовані адміністрації матимуть забагато впливу на ОМС. Насправді ж, зазначила вона, йдеться про відхід від радянської системи побудови вертикалі влади та використання в цій вертикалі морально, ментально та юридично застарілих МДА.

Ще один пункт, без виконання якого Україна не зможе отримати фінансову допомогу за програмою Ukraine Facility - внесення до I кварталу 2026 року змін в закон "Про місцеве самоврядування" в частині розмежування повноважень. Ці законодавчі зміни, пояснила парламентарка, дозволять створити оптимальний розподіл повноважень між ОМС та органами виконавчої влади за принципами субсидіарності та децентралізації.

Це необхідно для усунення конфлікту повноважень між сільськими, селищними, міськими радами і районними радами, забезпечення доступності та належної якості публічних послуг на місцевому рівні, а також ефективного використання бюджетних коштів.

"Парламент вже виконав один із індикаторів, ухваливши законопроєкт про публічні консультації, надалі чекаємо від Уряду чітких та змістовних кроків - потрібно оновити державну стратегію регіонального розвитку та запустити створення містобудівного кадастру на державному рівні. Зволікати не маємо права та часу - від цього напряму залежить ефективне відновлення країни", - підсумувала очільниця комітету.