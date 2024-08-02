Украина планирует получить 50 млрд евро от ЕС: стали известны требования

По ее словам, речь идет о выполнении Украиной условий программы Ukraine Facility, согласно которой государство получает 50 млрд евро на нужды восстановления в течение 2024-2027 годов. Программа содержит десятки пунктов и обязательств, которые касаются, в частности, продолжения реформы децентрализации и решения региональной политики.

"Ukraine Facility – масштабный план комплексных изменений и преобразований, построенный по принципу "сначала реформы, потом деньги". Поэтому ради их получения мы должны сделать значительные шаги в продолжении реформы децентрализации, усилить инструменты привлечения граждан к принятию решений на местном уровне и разработать эффективную региональную политику", – пояснила Шуляк.

Продолжение реформы децентрализации

Для продвижения реформы децентрализации следует создать правовую базу функционирования государственной администрации префектурного типа, а также уточнить распределение отраслевых полномочий между центральным, региональным, субрегиональным и местным уровнями.

Усиление инструментов привлечения граждан к принятию решений на местном уровне

В первую очередь речь идет о разработке и внедрении механизмов, обеспечивающих активное участие граждан в местном самоуправлении. Еще одним важным пунктом этого направления является вовлечение общественности в процесс принятия решений через публичные обсуждения, общественные слушания и другие формы участия.

Усиление разработки и реализации региональной политики

"Для Правительства и Парламента зафиксированы четкие индикаторы для выполнения. Так, к III кварталу текущего года нужно принять постановления КМУ "О внесении изменений в Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 гг." К IV кварталу - постановление о «Порядке ведения градостроительного кадастра государственного уровня». Сразу следует подчеркнули, что цифровизация сквозно проходит через региональную политику, политику восстановления и политику градостроительства.

Она добавила, что одним из важных пунктов, которые Украина должна была выполнить до I квартала 2025 года, является принятие Закона "О публичных консультациях". Законопроект по ним Парламент недавно уже поддержал, поэтому после завершения военного положения все органы исполнительной власти, местного самоуправления и т.п. при введении любых управленческих решений должны будут проводить публичные консультации - получать фидбек от их бенефициаров и вносить соответствующие коррективы.

"Законопроект №4254 - о публичных консультациях, крайне важный для Украины и ее евроинтеграционного курса. Мы на базе нашего комитета проводили их трижды - для усовершенствования государственной программы компенсации "єВідновлення", для формирования новой законодательной рамки по жилищной политике и политике восстановления. Полученный опыт позволил не только понять, как улучшить тот или иной инструмент, но и показать, что публичные консультации – не больно и не страшно.

Среди других важных маркеров, выполнение которых будет означать получение Украиной финансирования на свое восстановление - изменения в закон "О местных государственных администрациях", которые должны внести в I квартал 2025 года. Шуляк отмечает – необходимость реформирования МГА в органы префектурного типа поднимается с начала реформы децентрализации 10 лет назад. Но все это время эти изменения буксовали из-за опасений, что реформированные администрации будут оказывать слишком много влияния на ОМС. На самом же деле, говорится, речь идет об отходе от советской системы построения вертикали власти и использовании в этой вертикали морально, ментально и юридически устаревших МГА.

Еще один пункт, без выполнения которого Украина не сможет получить финансовую помощь по программе Ukraine Facility – внесение в I квартал 2026 года изменений в закон "О местном самоуправлении" в части разграничения полномочий. Эти законодательные изменения, объяснила парламентарий, позволят создать оптимальное распределение полномочий между ОМС и органами исполнительной власти по принципам субсидиарности и децентрализации.

Это необходимо для устранения конфликта полномочий между сельскими, поселковыми, городскими и районными советами, обеспечения доступности и надлежащего качества публичных услуг на местном уровне, а также эффективного использования бюджетных средств.

"Парламент уже выполнил один из индикаторов, приняв законопроект о публичных консультациях, в дальнейшем ждем от Правительства четких и содержательных шагов - нужно обновить государственную стратегию регионального развития и запустить создание градостроительного кадастра на государственном уровне. Медлить не имеем права и времени - от этого напрямую зависит эффективное восстановление страны", - подытожила глава комитета.