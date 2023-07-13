ua ru
Чт, 13 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна планує нагодувати 600 млн людей у всьому світі за рахунок експорту продовольства

Новость на русском →
Україна, Четвер 13 липня 2023 09:21
Україна планує нагодувати 600 млн людей у всьому світі за рахунок експорту продовольства Фото: Україна може нагодувати 600 млн людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Після перемоги у війні Україна зможе за 10 років наростити виробництво агропродукції до 200 млн тонн та годувати 600 млн людей на планеті щороку.

Про це заявив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

"Наші цілі: забезпечувати 600 млн людей на планеті харчовими продуктами, розвивати політику імпортзаміщення і до 90% споживати власну агропродукцію, підвищити конкуренцію в секторі переробки і, відповідно, переробляти 50% врожаю", - сказав він.

За словами Висоцького, Україна може наростити виробництво до 200 млн тонн агропродукції за наступні 10 років, але для цього вона має мати в обробітку всі 32 млн га землі і здобути перемогу у війні.

"Багато країн вже тепер зіткнулися з гострою нестачею продовольчих продуктів, йдеться про 350 млн людей, при цьому населення планети збільшується, а кліматичні умови змінюються не в кращу сторону для агросектору, тож потенціал України на агропромисловій мапі значний і він може зростати", - сказав він.

Врожай-2023

Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький казав, що аграрне виробництво в Україні у 2023 році знизиться на 10%. Минулого року втрати становили майже 30%.

Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС Висоцький заявив, що декілька мільйонів тонн цьогорічного врожаю може буди втрачено, через затоплення та неможливість зрощення.

Нагадаємо, за даним Держстату, падіння ВВП України у 2022 році становило 29,1%. У сільському господарстві падіння будо на рівні 28,4%.

Читайте РБК-Україна в Google News
зерновий коридор Міністерство аграрної політики
NEWS
Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки
Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки
DAILY
Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі
Мілан Лєліч, Юлія Акимова Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі