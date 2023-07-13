Україна планує нагодувати 600 млн людей у всьому світі за рахунок експорту продовольства

Після перемоги у війні Україна зможе за 10 років наростити виробництво агропродукції до 200 млн тонн та годувати 600 млн людей на планеті щороку.

Про це заявив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики .

"Наші цілі: забезпечувати 600 млн людей на планеті харчовими продуктами, розвивати політику імпортзаміщення і до 90% споживати власну агропродукцію, підвищити конкуренцію в секторі переробки і, відповідно, переробляти 50% врожаю", - сказав він.

За словами Висоцького, Україна може наростити виробництво до 200 млн тонн агропродукції за наступні 10 років, але для цього вона має мати в обробітку всі 32 млн га землі і здобути перемогу у війні.

"Багато країн вже тепер зіткнулися з гострою нестачею продовольчих продуктів, йдеться про 350 млн людей, при цьому населення планети збільшується, а кліматичні умови змінюються не в кращу сторону для агросектору, тож потенціал України на агропромисловій мапі значний і він може зростати", - сказав він.

Врожай-2023

Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький казав, що аграрне виробництво в Україні у 2023 році знизиться на 10%. Минулого року втрати становили майже 30%.

Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС Висоцький заявив, що декілька мільйонів тонн цьогорічного врожаю може буди втрачено, через затоплення та неможливість зрощення.

Нагадаємо, за даним Держстату, падіння ВВП України у 2022 році становило 29,1%. У сільському господарстві падіння будо на рівні 28,4%.