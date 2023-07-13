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Украина планирует накормить 600 млн человек по всему миру за счет экспорта продовольствия

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Украина, Четверг 13 июля 2023 09:21
Украина планирует накормить 600 млн человек по всему миру за счет экспорта продовольствия Фото: Украина может накормить 600 млн человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

После победы в войне Украина сможет за 10 лет нарастить производство агропродукции до 200 млн. тонн и кормить 600 млн человек на планете каждый год.

Об этом заявил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики .

"Наши цели: обеспечивать 600 млн человек на планете продуктами питания, развивать политику импортозамещения и до 90% потреблять собственную агропродукцию, повысить конкуренцию в секторе переработки и соответственно перерабатывать 50% урожая", - сказал он.

По словам Высоцкого, Украина может нарастить производство до 200 млн тонн агропродукции за следующие 10 лет, но для этого она должна иметь в обработке все 32 млн га земли и одержать победу в войне.

"Многие страны уже теперь столкнулись с острой нехваткой продовольственных продуктов, речь идет о 350 млн человек, при этом население планеты увеличивается, а климатические условия меняются не в лучшую сторону для агросектора, поэтому потенциал Украины на агропромышленной карте значителен и он может расти", - сказал он.

Урожай-2023

Ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сказал, что аграрное производство в Украине в 2023 году снизится на 10%. В прошлом году потери составили около 30%.

После подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС Высоцкий заявил, что несколько миллионов тонн урожая этого года могут быть потеряны, из-за затопления и невозможности орошения

Напомним, по данным Госстата, падение ВВП Украины в 2022 году составило 29,1%. В сельском хозяйстве падение было на уровне 28,4%.

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