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Украина не планирует импорт газа на следующий отопительный сезон, - Меморандум с МВФ

Украина, Суббота 29 июня 2024 17:40
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Украина не планирует импорт газа на следующий отопительный сезон, - Меморандум с МВФ Фото: импорт газа в Украину в 2024 году не планируется (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинские власти не планируют дополнительного импорта газа в следующий отопительный сезон. В случае необходимости у "Нафтогаза" есть возможность закупить топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

Как отмечается в документе, сдержанное внутреннее потребление и растущее внутреннее производство ограничили потребность в импорте газа в прошедшем отопительном сезоне.

"На следующий отопительный сезон 2024/25 года мы не планируем дополнительного импорта газа для внутреннего потребления, в том числе за счет расширения производственных мощностей "Нафтогаза", - говорится в Меморандуме.

Вместе с тем, "Нафтогаз" обеспечил дополнительное финансирование импорта газа через ЕБРР и двусторонних доноров, заявили украинские власти.

МВФ в свою очередь отмечает, что в преддверии зимнего отопительного сезона и в последующий период страна, как ожидается, будет удовлетворять потребление газа исключительно за счет внутренней добычи газа, что напоминает отопительный сезон 2023 года, когда импорт газа не потребовался.

"Подземные хранилища газа (глубиной до 3 км) остаются безопасными, хотя наземные объекты могут стать объектом атак", - заявили в МВФ.

Напомним, по состоянию на середину июня объем газа в украинских ПХГ превышал 9 млрд кубометров,

По оценкам экспертов, в ПХГ реально накопить 13-14 млрд кубометров газа, и таких объемов должно хватить для прохождения следующего отопительного сезона.

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