Україна – Північна Македонія: Ребров обрав трьох зайвих на матч відбору до Євро-2024

Матч Україна – Північна Македонія відбудеться 14 жовтня в Празі. Поєдинок прийме стадіон "Летна". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 16:00 за київським часом.

До фінального списку потрапили 23 виконавці. Поза заявкою опинилися травмований оборонець Сергій Кривцов, а також центрбек Денис Попов і нападник Назарій Русин. Не приїхали на збір через травми Андрій Лунін, Андрій Ярмоленко та Віктор Циганков.

Натомість повернувся до заявки хавбек італійського "Дженоа" Руслан Маліновський. Вересневий цикл він пропустив через брак ігрової практики. Також знайшлося місце в обоймі для лідера "Дніпра-1" Олександра Піхальонка.

Офіційна заявка національної команди на матч Україна – Північна Македонія (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Дмитро Різник

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгій Судаков, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Віталій Буяльський, 15. Єгор Назарина, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 19. Владислав Ванат