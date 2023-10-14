Украина – Северная Македония: Ребров выбрал трех лишних на матч отбора к Евро-2024

Матч Украина – Северная Македония состоится 14 октября в Праге. Поединок примет стадион "Летна". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

В финальный список попали 23 исполнителя. Вне заявки оказались травмированный защитник Сергей Кривцов, а также центрбек Денис Попов и нападающий Назарий Русин. Не приехали на сбор из-за травм Андрей Лунин, Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков.

В свою очередь вернулся в заявку хавбек итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский. Сентябрьский цикл он пропустил за неимением игровой практики. Также нашлось место в обойме для лидера "Днепра-1" Александра Пихаленко.

Официальная заявка национальной команды на матч Украина – Северная Македония (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Дмитрий Ризнык

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Виталий Буяльский, 15. Егор Назарина, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 19. Владислав Ванат