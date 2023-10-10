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Україна – Північна Македонія: прогноз на матч кваліфікації до Євро-2024

Фото: "Синьо-жовті" підійшли до зустрічі в статусі фаворита (facebook.com/footballfederationofmacedonia)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України у черговому поєдинку кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року зустрінеться зі збірною Північної Македонії.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч Україна – Північна Македонія відбудеться 14 жовтня в Празі. Поєдинок прийме стадіон "Летна". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 16:00 за київським часом.

Фахівці британської контори William Hill обрали "синьо-жовтих" безумовним фаворитом протистояння. На перемогу команди Сергія Реброва приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,62. Імовірний успіх балканців оцінили балом 5,35. Нічийний підсумок вірогідніший – кеф 3,70.

Любителі результативного футболу розглянуть варіант зі ставкою на голи обох команд у кожному з таймів зі солідним коефіцієнтом 17,00. Натомість розгромна перемога збірної України (3:0) збільшить виграв у 12 разів.

Схожі цифри підготували й австрійці з Bwin. Коефіцієнт на перемогу підопічних Реброва склав 1,63. Шанси македонської збірної на звитягу в Празі впали до кефу 5,50. На нічию виставили схожий бал 3,80.

Персональні фанати Михайла Мудрика закладуться на те, що гол їхнього улюбленця буде першим у переможному для збірної України поєдинку з коефіцієнтом 7,50. Натомість ставка на мінімум дубль форварда київського "Динамо" Владислава Ваната запропонована з перспективним кефом 13,00.

До слова, раніше Україна зберегла становище в рейтингу ФІФА за вересень.

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