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Украина – Северная Македония: прогноз на матч квалификации к Евро-2024

Фото: "Сине-желтые" подошли к встрече в статусе фаворита (facebook.com/footballfederationofmacedonia)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины в очередном поединке квалификации перед чемпионатом Европы 2024 года встретится со сборной Северной Македонии.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Северная Македония состоится 14 октября в Праге. Поединок примет стадион "Летна". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Специалисты британской конторы William Hill выбрали "сине-желтых" безусловным фаворитом противостояния. На победу команды Сергея Реброва принимают ставки со скромным коэффициентом 1,62. Вероятный успех балканцев был оценен баллом в 5,35. Ничейный результат более вероятный – кэф 3,70.

Любители результативного футбола рассмотрят вариант со ставкой на голы обеих команд в каждом из таймов с солидным коэффициентом 17,00. В свою очередь разгромная победа сборной Украины (3:0) увеличит выигравший в 12 раз.

Похожие цифры подготовили и австрийцы из Bwin. Коэффициент на победу подопечных Реброва составил 1,63. Шансы македонской сборной на победу в Праге упали до кэфа 5,50. На ничью выставили похожий балл 3,80.

Персональные фанаты Михаила Мудрика заложатся на то, что гол их любимца будет первым в победном для сборной Украины поединке с коэффициентом 7,50. В то же время ставка на минимум дубль форварда киевского "Динамо" Владислава Ваната предложена с перспективным кэфом 13,00.

К слову, ранее Украина сохранила положение в рейтинге ФИФА за сентябрь.

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