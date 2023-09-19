Украина – Северная Македония: какой стадион станет домашним на матч отбора к Евро-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Матч Украина – Северная Македония состоится 14 октября в Праге. Поединок примет стадион "Летна". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00.

Культовая арена более 100 лет остается домашней для пражской "Спарты". Стадион пережил несколько реконструкций и в настоящее время может принять 18 887 зрителей. Здесь регулярно проходят матчи еврокубков и часто принимает соперников сборная Чехии.

Сборная Украины после полномасштабного вторжения РФ в Украину вынуждена играть домашние матчи за пределами родины. В частности, последние поединки "сине-желтые" сыграли в польских Вроцлаве, Кракове, Лодзи, а также в словацкой Трнаве.

После шести туров отбора лидером группы C остается Англия (13 очков). "Сине-желтые" вместе с итальянцами и македонцами набрали по 7 очков. Правда, "Скуадра Адзурра" остается с матчем в запасе.