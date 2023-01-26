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Україна після танків може отримати сучасні винищувачі, - Politico

Фото: країни НАТО можуть у майбутньому передавти Україні винищувачі (U.S. Air Force)
Автор: Наталія Юрченко

Країни НАТО обговорюють можливі постачання Україні винищувачів. Проте деякі партнери вважають, що це може стати загрозою ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання, посилаючись на військових чиновників та дипломатів, зазначає, що після прийняття рішення щодо танків для України почали обговорювати винищувачі. Дехто з країн вважає, що винищувачі - "це червона лінія", проте раніше такими "лініями" були HIMARS, а потім і західні танки.

Джерела зазначають, що питання літаків буде більш суперечливим, ніж попередні дискусії.

Поки офіційно про готовність надати Україні винищувачі F-16 заявили лише Нідерланди. Водночас у США та Німеччині виключили постачання бойових літаків.

Експерти своєю чергою вважають, що Україні не підходять "натівські" винищувачі F-16 та F-15 через високі вимоги до обслуговування, а особливо до аеродромів, які Росія може знищити ракетними ударами.

Видання зазначає, що краще за таких умов Україні підходять шведські літаки "Грінпен". Але міністр оборони Швеції Пол Йонсон у коментарі заявив, що його країна "немає негайних планів щодо відправки "Грінпен" в Україну".

Співрозмовники видання вважають, що на наступному "Рамштайні" партнери не ухвалять рішення щодо передачі авіації. Ймовірно, зустріч буде присвячена розробці плану дій у надзвичайних ситуаціях, коли Україні можуть терміново знадобитися винищувачі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" союзників обговорити питання передачі Україні винищувачів.

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