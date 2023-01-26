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Украина после танков может получить современные истребители, - Politico

Фото: страны НАТО могут в будущем передать Украине истребители (U.S. Air Force)
Автор: Наталья Юрченко

Страны НАТО обсуждают возможные поставки Украине истребителей. Тем не менее некоторые партнеры считают, что это может стать угрозой эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание, ссылаясь на военных чиновников и дипломатов, отмечает, что после принятия решения по танкам для Украины начали обсуждать истребители. Некоторые страны считают, что истребители - "это красная линия", однако ранее такими "линиями" были HIMARS, а затем и западные танки.

Источники отмечают, что вопрос самолетов будет более противоречивым, чем предыдущие дискуссии.

Пока официально о готовности предоставить Украине истребители F-16 заявили только Нидерланды. В то же время в США и Германии исключили поставки боевых самолетов.

Эксперты в свою очередь считают, что Украине не подходят "натовские" истребители F-16 и F-15 из-за высоких требований к обслуживанию, особенно к аэродромам, которые Россия может уничтожить ракетными ударами.

Издание отмечает, что лучше в таких условиях Украине подходят шведские самолеты "Гринпен". Но министр обороны Швеции Пол Йонсон в комментарии заявил, что его страна "не имеет немедленных планов по отправке "Гринпен" в Украину".

Собеседники издания считают, что на следующем "Рамштайне" партнеры не примут решение о передаче авиации. Вероятно, встреча будет посвящена разработке плана действий по чрезвычайным ситуациям, когда Украине могут срочно понадобиться истребители.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал на следующей встрече в формате "Рамштайн" союзников обсудить вопрос передачи Украине истребителей.

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