UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна підпише з Канадою оновлену угоду про вільну торгівлю: що вона передбачає

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна готується до підписання оновленої угоди про вільну торгівлю з Канадою, яка є важливою для збільшення інвестицій, активізації торгівлі послугами й розвитку цифрової торгівлі.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабміну.

За словами Шмигаля, у торгівлі послугами Україна вперше має угоду за принципом "відкрито все, що не зазначено в угоді". Це важливо для гнучкого світу послуг, де регулярно з'являються нові послуги, у тому ж числі й цифрові. 

"Угода чітко визначає, що Україна поділяє з Канадою підходи до стандартів у сфері праці, довкілля, ролі малого і середнього бізнесу в торгівлі й економіці в цілому. Це та спільна мораль, про яку говорив Президент України", - додав прем'єр-міністр. 

Зокрема важливим елементом угоди є крос-кумуляція товарів. Завдяки ній режим вільної торгівлі поширюється на товари, які містять складові з ЄС, Британії чи Ізраїлю, з якими Україна також має спільні угоди. 

"Це посилить інтеграцію українських виробників до глобальних ланцюгів постачання", - пояснив прем'єр-міністр. 

Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою

Угоду було підписано 11 липня 2016 року й набула чинності 1 серпня 2017 року. 

Канада скасувала 98% мит для українських товарів. Окремі види сільськогосподарських продуктів Україна постачає до Канади також з 0% тарифом, але в рамках квот.

Україна, зі свого боку, скасувала імпортні мита на 72% товарів з Канади. Ввізні мита на сільськогосподарські та промислові товари для Канади також скасовано, але з перехідними періодами в 3, 5 та 7 років. 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КанадаДенис Шмигаль