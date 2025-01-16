Україна підпише з Британією угоду про партнерство на 100 років: що вона передбачає

Очікується, що угода буде підписана сьогодні, коли прем'єр-міністр Британії Кір Стармер прибув до України з офіційним візитом. Угода буде базуватися на дев'яти основних "стовпах".

Договір посилить військове співробітництво у сфері морської безпеки за допомогою нової структури щодо зміцнення безпеки Балтійського, Чорного та Азовського морів і стримування російської агресії.

Угода об'єднає експертів для розвитку наукового та технологічного партнерства у таких галузях, як охорона здоровʼя, агротехнології, космос та безпілотники, а також для побудови дружніх стосунків за допомогою навчальних проектів. Крім того, буде запущена схема перевірки зерна для відстеження вкраденого зерна з окупованих українських територій, яку розробила Британія.

Угода також закріплює за Великою Британією статус партнера для українського енергетичного сектору, стратегії видобутку найважливіших корисних копалин та виробництва екологічно чистої сталі.

Договір і політична декларація, які утворюють 100-річне партнерство, будуть представлені в парламенті найближчими тижнями.

Також в уряді Британії зазначили, що Стармер оголосить про виділення 40 млн фунтів стерлінгів (понад 47 млн доларів) на нову програму відновлення економіки, яка дозволить розблокувати сотні мільйонів приватного кредитування для підтримки зростання та економічної стійкості малого та середнього бізнесу в Україні.