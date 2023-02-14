UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна домовилася з Румунією про взаємне визнання документів про освіту

Фото: міністр освіти України Сергій Шкарлет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

Україна і Румунія домовилися про взаємне визнання документів про освіту. Це означає, що румунські заклади освіти визнаватимуть українські документи, а українські виші, відповідно, румунські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.

"Під час засідання уряду схвалено проєкт розпорядження КМУ "Про підписання Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про взаємне визнання документів про освіту"", - йдеться у повідомленні.

Підписання угоди сприятиме взаєморозумінню щодо визнання документів про здобуту освіту за різними рівнями, виданих в Україні та Румунії, а також документів про періоди навчання в Україні та Румунії, зазначили у Міносвіти.

Угода застосовується до документів про освіту, виданих визнаними акредитованими закладами освіти обох держав відповідно до їхнього чинного законодавства.

"Серед зацікавлених сторін вступники до закладів вищої освіти, студенти, аспіранти, працівники різних сфер діяльності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські діти, які зараз проживають за кордоном через війну в країні, можуть навчатися в школах як за місцевою програмою, так і долучитися до навчання за національною програмою за кількома формами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія