Украина договорилась с Румынией о взаимном признании документов об образовании

"В ходе заседания правительства был одобрен проект распоряжения КМУ "О подписании Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии о взаимном признании документов об образовании"", - говорится в сообщении.

Подписание соглашения будет способствовать взаимопониманию признание документов о полученном образовании по разным уровням, выданным в Украине и Румынии, а также документов о периодах обучения в Украине и Румынии, отметили в Минобразования.

Соглашение применяется к документам об образовании, выданным признанными аккредитованными учебными заведениями обоих государств в соответствии с их действующим законодательством.

"Среди заинтересованных сторон поступающие в заведения высшего образования, студенты, аспиранты, работники разных сфер деятельности", - говорится в сообщении.