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Украина договорилась с Румынией о взаимном признании документов об образовании

Фото: министр образования Украины Сергей Шкарлет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

Украина и Румыния договорились о взаимном признании документов об образовании. Это означает, что румынские учебные заведения будут признавать украинские документы, а украинские вузы, соответственно, румынские.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

"В ходе заседания правительства был одобрен проект распоряжения КМУ "О подписании Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии о взаимном признании документов об образовании"", - говорится в сообщении.

Подписание соглашения будет способствовать взаимопониманию признание документов о полученном образовании по разным уровням, выданным в Украине и Румынии, а также документов о периодах обучения в Украине и Румынии, отметили в Минобразования.

Соглашение применяется к документам об образовании, выданным признанными аккредитованными учебными заведениями обоих государств в соответствии с их действующим законодательством.

"Среди заинтересованных сторон поступающие в заведения высшего образования, студенты, аспиранты, работники разных сфер деятельности", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские дети, сейчас проживающие за границей из-за войны в стране, могут учиться в школах как по местной программе, так и приобщиться к обучению по национальной программе по нескольким формам.

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Румыния