Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Чехією та Словенією

Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією. Підписання документів сталося у британському місті Вудсток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Чеською Республікою.
Значну частину угоди присвячено співпраці у військово-технічній сфері, включаючи боєприпаси, виробництво зброї, дрони та важку техніку. Чехія допомагатиме з постачанням артилерійських снарядів та створюватиме спільні підприємства.
Країни продовжать щорічну підготовку близько 4 тисяч українських захисників у межах Місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM).
У невійськовій сфері Чехія співпрацюватиме з Дніпром та Дніпропетровською областю для відновлення та сталого розвитку, а також відкриє у Дніпрі дипломатичне представництво. Чехія надаватиме гуманітарну допомогу для цивільного захисту та постраждалих від війни українців.
Чехія підтверджує свою підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.
Крім того, Зеленський підписав безпекову угоду з прем’єром Словенії Робертом Голобом.
Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги і має намір зберегти цей рівень підтримки протягом десятирічного строку дії Угоди. Республіка Словенія також зобов’язується задовольняти нагальні потреби України для зміцнення безпекових можливостей.
Словенія сприятиме Україні у навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги (EUMAM) і співпрацюватиме у пошуку джерел фінансування для проєктів української оборонної промисловості.
Окремі блоки документа стосуються невійськової підтримки. Зокрема, Словенія виділить 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та програму "Зерно з України".
В угоді йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з організованою злочинністю, розвідки, контррозвідки та гуманітарного розмінування. Документ також закріплює всебічну підтримку Словенією майбутнього членства України в ЄС і НАТО.
Україна підписала вже 25 двосторонніх безпекових угод. Зокрема, з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією та Словенією.
11 липня угоду про гарантії безпеки було укладено з Люксембургом.
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