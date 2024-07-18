RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Чехией и Словенией

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Украина подписала соглашения по безопасности с Чехией и Словенией. Подписание документов произошло в британском городе Вудсток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соглашение с Чехией

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Чешской Республикой.

Значительная часть соглашения посвящена сотрудничеству в военно-технической сфере, включая боеприпасы, производство оружия, дроны и тяжелую технику. Чехия будет помогать с поставками артиллерийских снарядов и создавать совместные предприятия.

Страны продолжат ежегодную подготовку около 4 тысяч украинских защитников в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM).

В невоенной сфере Чехия будет сотрудничать с Днепром и Днепропетровской областью для восстановления и устойчивого развития, а также откроет в Днепре дипломатическое представительство. Чехия будет оказывать гуманитарную помощь для гражданской защиты и пострадавших от войны украинцев.

Чехия подтверждает свою поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Соглашение со Словакией

Кроме того, Зеленский подписал соглашение по безопасности с премьером Словении Робертом Голобом.

Словения уже предоставила Украине 13 пакетов военной помощи и намерена сохранить этот уровень поддержки в течение десятилетнего срока действия Соглашения. Республика Словения также обязуется удовлетворять насущные потребности Украины для укрепления возможностей безопасности.

Словения будет способствовать Украине в обучении в рамках Миссии ЕС по военной помощи (EUMAM) и сотрудничать в поиске источников финансирования для проектов украинской оборонной промышленности.

Отдельные блоки документа касаются невоенной поддержки. В частности, Словения выделит 5 миллионов евро на гуманитарную помощь, экономическое восстановление и программу "Зерно из Украины".

В соглашении говорится об углублении сотрудничества в сферах информационной и кибербезопасности, борьбы с организованной преступностью, разведки, контрразведки и гуманитарного разминирования. Документ также закрепляет всестороннюю поддержку Словенией будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Соглашения по гарантиям безопасности

Украина подписала уже 25 двусторонних сделок по безопасности. В частности, с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией Чехией и Словенией.

11 июля соглашение о гарантиях безопасности было заключено с Люксембургом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияСловенияГарантии безопасностиВладимир ЗеленскийВойна России против Украины