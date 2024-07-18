Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Чехией и Словенией

Украина подписала соглашения по безопасности с Чехией и Словенией. Подписание документов произошло в британском городе Вудсток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Чешской Республикой.
Значительная часть соглашения посвящена сотрудничеству в военно-технической сфере, включая боеприпасы, производство оружия, дроны и тяжелую технику. Чехия будет помогать с поставками артиллерийских снарядов и создавать совместные предприятия.
Страны продолжат ежегодную подготовку около 4 тысяч украинских защитников в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM).
В невоенной сфере Чехия будет сотрудничать с Днепром и Днепропетровской областью для восстановления и устойчивого развития, а также откроет в Днепре дипломатическое представительство. Чехия будет оказывать гуманитарную помощь для гражданской защиты и пострадавших от войны украинцев.
Чехия подтверждает свою поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО.
Кроме того, Зеленский подписал соглашение по безопасности с премьером Словении Робертом Голобом.
Словения уже предоставила Украине 13 пакетов военной помощи и намерена сохранить этот уровень поддержки в течение десятилетнего срока действия Соглашения. Республика Словения также обязуется удовлетворять насущные потребности Украины для укрепления возможностей безопасности.
Словения будет способствовать Украине в обучении в рамках Миссии ЕС по военной помощи (EUMAM) и сотрудничать в поиске источников финансирования для проектов украинской оборонной промышленности.
Отдельные блоки документа касаются невоенной поддержки. В частности, Словения выделит 5 миллионов евро на гуманитарную помощь, экономическое восстановление и программу "Зерно из Украины".
В соглашении говорится об углублении сотрудничества в сферах информационной и кибербезопасности, борьбы с организованной преступностью, разведки, контрразведки и гуманитарного разминирования. Документ также закрепляет всестороннюю поддержку Словенией будущего членства Украины в ЕС и НАТО.
Украина подписала уже 25 двусторонних сделок по безопасности. В частности, с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией Чехией и Словенией.
11 июля соглашение о гарантиях безопасности было заключено с Люксембургом.
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