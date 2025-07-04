Україна підписала першу угоду про виробництво зброї в Європі

Українську зброю вироблятимуть на території Данії. Відповідну угоду підписали в Копенгагені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна у Facebook та вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Сьогодні в Копенгагені ми з міністром промисловості Данії Мортеном Бьодсковим підписали історичну угоду. Вона відкриває шлях до створення українських оборонних виробництв на території Данії", - розповів Сметанін.
Він зазначив, що Данія таким чином стала першою країною, куди Україна експортує власні оборонні технології для виробництва, масштабування та постачання українським воїнам.
Міністр назвав це унікальним кейсом міжнародної кооперації для українського ОПК. Він подякував Данії за таку суттєву допомогу українській оборонній промисловості.
Голова української держави зазначив, що Україна підписала першу угоду про виробництво зброї. Йдеться про спільне виробництво України та Данії.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявляв, що для початку виробництва української зброї на данській території Україні ще знадобиться змінити законодавство.
За його словами, зараз українські оборонні підприємства не можуть перенести своє виробництво на територію іншої країни.
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