Украина подписала контракт на 54 артиллерийских установки RCH 155

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании-производителя установок KNDS.

По данным KNDS, украинская армия подписала с их предприятием контракт о поставке 54 САУ RCH-155. Однако конкретные детали сделки компания не разглашает.

Ранее было известно, что благодаря финансированию от Германии Украина стала первым заказчиком этих колесных САУ в количестве 18 единиц.

RCH 155

Артиллерийская установка RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155) разработана на базе колесного бронетранспортера GTK Boxer с колесной формулой 8х8 немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Эта система оснащена автоматизированным башенным артиллерийским модулем AGM, использующим артиллерийскую часть от немецкой самоходной гаубицы PzH 2000. Длина ствола пушки составляет 52 калибра.

Модуль AGM безлюден, поэтому экипаж самоходной артиллерийской установки RCH 155 состоит только из двух человек. Боекомплект модуля включает в себя 30 снарядов.

По данным производителя, дальность стрельбы установки составляет 40 км, а с использованием снарядов V-LAP – до 52 км. Также установка способна использовать дальнобойные снаряды VULCANO и EXCALIBUR.

Общая боевая масса колесной САУ составляет 39 тонн, а масса модуля AGM – 12,5 тонн. Установка оснащена дизельным двигателем MTU мощностью 815 л.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина вместе с другим производителем вооружения Rheinmetall уже основали несколько совместных производств. Недавно стало известно, что запущен цех.

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