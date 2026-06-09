Україна підписала Drone Deal зі ще однією країною НАТО

Під час першої зустрічі з новим прем'єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом Україна і Латвія підписали угоду Drone Deal. Документ став важливим результатом переговорів і спрямований на посилення спільної оборони та розвиток спільного виробництва.

Зазначається, що угода охоплює не тільки практичне співробітництво у сфері безпеки, а й передачу українського досвіду і технологій партнерам.

Розширення оборонного партнерства

Латвія стала шостою країною, що приєдналася до ініціативи Drone Deal. У такий спосіб формується розширена мережа довгострокових оборонних партнерств, заснованих на технологічному обміні, спільних інтересах і взаємній підтримці.

У рамках ініціативи передбачається розвиток оборонних інновацій, підготовка фахівців і впровадження нових технологічних рішень для зміцнення оборонного потенціалу обох країн.

Розвиток ППО та практичної взаємодії

Під час зустрічі сторони обговорили подальший розвиток практичної співпраці, включно зі зміцненням систем протиповітряної оборони України. Також ішлося про потреби української ППО та можливості їх посилення за рахунок партнерської підтримки.

Санкційна політика та підтримка України

Окрему увагу було приділено питанням санкційної політики щодо Росії, зокрема посиленню обмежень проти так званого "тіньового флоту".

Україна наголосила на важливості системної підтримки з боку Латвії і подякувала за послідовну допомогу в умовах війни, що триває.

Зазначимо, що 13 травня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Литви Гітанасом Науседою, під час якої лідери підписали угоду про співпрацю у сфері оборонної експертизи та оборонної промисловості у форматі Drone Deal.