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Україна підписала безпекові угоди вже із шістьма країнами, - Зеленський

Україна, П'ятниця 01 березня 2024 10:24
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Україна підписала безпекові угоди вже із шістьма країнами, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україна підписала вже шість безпекових угод з країнами Європи. В список увійшли Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Маємо безпекові угоди вже із шістьма державами: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією", - розповів він.

За словами президента, кожна така угода наближає нашу державу до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили.

"І разом із цим кожна така угода додає більше сили міжнародному порядку, заснованому на правилах. Що більше ми взаємодіємо, то швидше російські терористи програють", - додав голова держави.

Гарантії безпеки для України

21 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує нові угоди щодо безпеки зі своїми партнерами на найближчі тижні. Йдеться, зокрема, і про оборонну підтримку.

Днем раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначав, що Україна близька до підписання угод про гарантії безпеки з Нідерландами та Данією. 24 лютого такий договір було підписано з Канадою та з Італією.

Зазначимо, перший такий договір був підписаний у січні з Великою Британією. Крім того, документи були підписані з Німеччиною та Францією. Детальніше про те, що таке гарантії безпеки, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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