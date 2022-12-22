Україна піднялася вгору в новому рейтингу ФІФА, чемпіони світу не змогли вийти в лідери
Після завершення Мундіалю в Катарі Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила класифікацію найсильніших національних команд планети. Збірна України залишилася у топ-30 списку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
"Синьо-жовті" посідають 26-те місце в актуальному рейтингу ФІФА. У порівнянні з попереднім місяцем підопічні Олександра Петракова піднялися на одну сходинку та мають в активі 1536,99 очок.
Лідером класифікації, попри ранній виліт із чемпіонату світу-2022, залишилася збірна Бразилії (1840,77 пунктів). Пентакампеони на два з хвостиком бали випереджають тріумфатора Кубка світу – збірну Аргентини (1838,38 очок). "Альбіселесте" могли б очолити рейтинг, якби здолали Францію (3-тє місце) у фіналі ЧС-2022 в основний час.
До топ-10 збірних планети також потрапили Бельгія, Англія, Нідерланди, Хорватія, Італія, Португалія та Іспанія. Натомість сенсаційний півфіналіст чемпіонату світу-2022 – збірна Марокко – стрибнула з 22-ї позиції на 11-те місце.
Після фінального матчу ЧС-2022 ФІФА роздала призи найкращим гравцям турніру. Нагороди дісталися представникам збірних Аргентини, Франції, Хорватії та Англії. Зокрема, Ліонель Мессі отримав "Золотий м'яч" Мундіалю.
До слова, раніше пригадали важкий шлях Ді Марії до звання чемпіона світу.
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