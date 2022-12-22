Україна піднялася вгору в новому рейтингу ФІФА, чемпіони світу не змогли вийти в лідери

Після завершення Мундіалю в Катарі Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила класифікацію найсильніших національних команд планети. Збірна України залишилася у топ-30 списку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

"Синьо-жовті" посідають 26-те місце в актуальному рейтингу ФІФА. У порівнянні з попереднім місяцем підопічні Олександра Петракова піднялися на одну сходинку та мають в активі 1536,99 очок.

Лідером класифікації, попри ранній виліт із чемпіонату світу-2022, залишилася збірна Бразилії (1840,77 пунктів). Пентакампеони на два з хвостиком бали випереджають тріумфатора Кубка світу – збірну Аргентини (1838,38 очок). "Альбіселесте" могли б очолити рейтинг, якби здолали Францію (3-тє місце) у фіналі ЧС-2022 в основний час.

До топ-10 збірних планети також потрапили Бельгія, Англія, Нідерланди, Хорватія, Італія, Португалія та Іспанія. Натомість сенсаційний півфіналіст чемпіонату світу-2022 – збірна Марокко – стрибнула з 22-ї позиції на 11-те місце.

Після фінального матчу ЧС-2022 ФІФА роздала призи найкращим гравцям турніру. Нагороди дісталися представникам збірних Аргентини, Франції, Хорватії та Англії. Зокрема, Ліонель Мессі отримав "Золотий м'яч" Мундіалю.