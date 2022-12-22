ua ru
Чт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна піднялася вгору в новому рейтингу ФІФА, чемпіони світу не змогли вийти в лідери

Новость на русском →
Київ, Четвер 22 грудня 2022 12:20
Україна піднялася вгору в новому рейтингу ФІФА, чемпіони світу не змогли вийти в лідери Фото: Збірна України і без участі в ЧС-2022 досягла прогресу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Після завершення Мундіалю в Катарі Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила класифікацію найсильніших національних команд планети. Збірна України залишилася у топ-30 списку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

"Синьо-жовті" посідають 26-те місце в актуальному рейтингу ФІФА. У порівнянні з попереднім місяцем підопічні Олександра Петракова піднялися на одну сходинку та мають в активі 1536,99 очок.

Лідером класифікації, попри ранній виліт із чемпіонату світу-2022, залишилася збірна Бразилії (1840,77 пунктів). Пентакампеони на два з хвостиком бали випереджають тріумфатора Кубка світу – збірну Аргентини (1838,38 очок). "Альбіселесте" могли б очолити рейтинг, якби здолали Францію (3-тє місце) у фіналі ЧС-2022 в основний час.

До топ-10 збірних планети також потрапили Бельгія, Англія, Нідерланди, Хорватія, Італія, Португалія та Іспанія. Натомість сенсаційний півфіналіст чемпіонату світу-2022 – збірна Марокко – стрибнула з 22-ї позиції на 11-те місце.

Після фінального матчу ЧС-2022 ФІФА роздала призи найкращим гравцям турніру. Нагороди дісталися представникам збірних Аргентини, Франції, Хорватії та Англії. Зокрема, Ліонель Мессі отримав "Золотий м'яч" Мундіалю.

Україна піднялася вгору в новому рейтингу ФІФА, чемпіони світу не змогли вийти в лідери

До слова, раніше пригадали важкий шлях Ді Марії до звання чемпіона світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФІФА Збірна України Збірна Бразилії Збірна Аргентини
NEWS
Зеленський виступив у Конгресі США: про що говорив президент
Зеленський виступив у Конгресі США: про що говорив президент
DAILY
Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції
Юлія Акимовакоресподент Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції