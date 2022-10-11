Україна підготувала новий план щодо безпеки з боку Заходу, - ЗМІ

Минулого тижня Расмуссен відвідав США, аби закласти основу для представлення плану Вашингтону й іншим західним союзникам України.

"Київський договір про безпеку" повинен забезпечити юридично обов'язкові гарантії безпеки для України з боку Заходу. Метою плану є посилення здатності відбивати атаки Росії шляхом проведення масштабних спільних навчань, надання передових оборонних систем озброєнь та підтримки розвитку власної оборонно-промислової бази країни.

За словами Расмуссена, угода є формальною кодифікацію західної підтримки, яка вже була надана Україні з початку повномасштабного вторгненя Росії.

Як відзначає видання, колишній генеральний секретар НАТО працював над угодою разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком ще з травня й вже цього місяця він почав офіційно представляти план урядам країн НАТО.