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Україна підготувала новий план щодо безпеки з боку Заходу, - ЗМІ

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Вівторок 11 жовтня 2022 03:27
Україна підготувала новий план щодо безпеки з боку Заходу, - ЗМІ Фото: Україна підготувала новий план щодо безпеки з боку Заходу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна спільно з ексгенсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном запропонували нову угоду щодо безпеки між західними урядами та Україною. Частково вона побудована на моделі відносин між США й Ізраїлем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.

Минулого тижня Расмуссен відвідав США, аби закласти основу для представлення плану Вашингтону й іншим західним союзникам України.

"Київський договір про безпеку" повинен забезпечити юридично обов'язкові гарантії безпеки для України з боку Заходу. Метою плану є посилення здатності відбивати атаки Росії шляхом проведення масштабних спільних навчань, надання передових оборонних систем озброєнь та підтримки розвитку власної оборонно-промислової бази країни.

За словами Расмуссена, угода є формальною кодифікацію західної підтримки, яка вже була надана Україні з початку повномасштабного вторгненя Росії.

Як відзначає видання, колишній генеральний секретар НАТО працював над угодою разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком ще з травня й вже цього місяця він почав офіційно представляти план урядам країн НАТО.

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