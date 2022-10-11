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Украина подготовила новый план безопасности со стороны Запада, - СМИ

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Вторник 11 октября 2022 03:27
Украина подготовила новый план безопасности со стороны Запада, - СМИ Фото: Украина подготовила новый план безопасности со стороны Запада (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина совместно с эксгенсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном предложили новое соглашение по безопасности между западными правительствами и Украиной. Частично оно построено на модели отношений между США и Израилем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

На прошлой неделе Расмуссен посетил США, чтобы заложить основу для представления плана Вашингтона и другим западным союзникам Украины.

"Киевский договор о безопасности" должен обеспечить юридически обязательные гарантии безопасности Украины со стороны Запада. Целью плана является усиление способности отражать атаки России путем проведения масштабных совместных учений, предоставления передовых оборонных систем вооружений и поддержки развития собственной оборонно-промышленной базы страны.

По словам Расмуссена, соглашение является формальной кодификацией западной поддержки, которая уже была предоставлена Украине с начала полномасштабного вторжения России.

Как отмечает издание, бывший генеральный секретарь НАТО работал над соглашением вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком еще с мая, и уже в этом месяце он начал официально представлять план правительствам стран НАТО.

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