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Україна під час війни збільшила експорт до ЄС, - Мінекономіки

Фото: експорт до ЄС зріс під час війни через блокування портів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Відповідно до методології торгового балансу, експорт товарів до країн ЄС за підсумками 2022 року зріс на 4,2% в порівнянні з 2021 роком та склав близько 28 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

"Україна розширюватиме сухопутні транспортні коридори та експорт в ЄС та, відповідно, менше залежатиме від морського експорту навіть після розблокування та повернення всіх портів. І, безумовно, це важливо з огляду на подальшу економічну інтеграцію до ринків ЄС, залучення України до європейських ланцюжків доданої вартості", - заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Як зазначили в прес-службі, зростання експорту до ЄС стало можливим, зокрема, відкриттю, європейських ринків для українських товарів (тимчасова, терміном на рік лібералізація торгівлі, економічний "безвіз"), ініціатива ЄС "Шляхи солідарності", "митний безвіз", "транспортний безвіз" тощо.

У Мінекономіки вважають, що динаміка показників зовнішньої торгівлі України у 2023 році формуватиметься в напрямку поступового надолуження втрат, понесених у 2022 році.

"Бюджет на 2023 рік передбачає зростання експорту товарів та послуг на 7,2%. Це з урахуванням ситуації, яка склалася в виробничому комплексі, з доступом до трьох портів на Чорному морі для експорту продукції АПК, поступового розширення внутрішнього попиту, попиту на IT-послуги у світі тощо", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, у 2022 році в умовах війни експорт товарів з України скоротився на 35% до 44,1 млрд доларів. Найбільше постраждала металургія.

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