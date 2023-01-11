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Украина во время войны увеличила экспорт в ЕС, - Минэкономики

Фото: экспорт в ЕС вырос во время войны из-за блокирования портов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Согласно методологии торгового баланса, экспорт товаров в страны ЕС по итогам 2022 года вырос на 4,2% по сравнению с 2021 годом и составил около 28 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Украина будет расширять сухопутные транспортные коридоры и экспорт в ЕС и, соответственно, будет меньше зависеть от морского экспорта даже после разблокирования и возврата всех портов. И, безусловно, это важно ввиду дальнейшей экономической интеграции на рынки ЕС, привлечения Украины к европейским цепочкам добавленной стоимости ", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Как отметили в пресс-службе, рост экспорта в ЕС стал возможным, в частности, открытием, европейских рынков для украинских товаров (временная, сроком на год либерализация торговли, экономический "безвиз"), инициатива ЕС "Пути солидарности", "таможенный безвиз", "транспортный безвиз" и т.д.

В Минэкономики считают, что динамика показателей внешней торговли Украины в 2023 году будет формироваться в направлении постепенной компенсации потерь, понесенных в 2022 году.

"Бюджет на 2023 год предусматривает рост экспорта товаров и услуг на 7,2%. Это с учетом сложившейся в производственном комплексе ситуации с доступом к трем портам на Черном море для экспорта продукции АПК, постепенному расширению внутреннего спроса, спросу на IT- услуги в мире и т.п.", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в 2022 году в условиях войны экспорт товаров из Украины сократился на 35% до 44,1 млрд. долларов. Больше всего пострадала металлургия.

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Министерство экономикиЕвросоюз