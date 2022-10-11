Україна першою у світі отримала систему ППО IRIS-T, - ЗМІ

У вівторок, 11 жовтня, Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T (SLM).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
За даними німецького видання, передача відбулася 11 жовтня поблизу українсько-польського кордону.
Зазначимо, що постачання IRIS-T мали розпочатися в листопаді, але вчора, 10 жовтня, міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт анонсувала передачу "найближчими днями" після масованого ракетного удару російських військ по території України.
IRIS-T є найсучаснішою системою протиповітряної оборони, яка вироблялася в Німеччині. Розробка цих систем ППО завершилася лише у 2014 році. Вони насамперед призначені для захисту цивільного населення від ракетних ударів.
Ракета
Ракета IRIS-T обладнана інфрачервоною головкою, яка наводить її на ціль. При цьому вона нічого не випромінює і не виявляє своєї присутності. Ракета може влучити в ціль, яка знаходиться на відстані до 40 км, але головка самонаведення захопить ціль тільки з відстані 20 км.
Радар
Системи IRIS-T, які Німеччина передала Україні, ймовірно, оснащені німецькими радарами TRML-4D. Вони здатні в режимі реального часу відстежувати більше півтори тисячі цілей. На відстані 250 км радар вже виявляє літак, а на 120 км вже супроводжує ціль та наводить ракети.
Основні характеристики:
Варто зауважити, що до сьогодні Німеччина не постачала нікому системи IRIS-T (SLM). Таким чином, Україна стала першою країною, яка отримала такий зенітно-ракетний комплекс.
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