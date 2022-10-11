Украина первой в мире получила систему ПВО IRIS-T, - СМИ

По данным немецкого издания, передача произошла 11 октября вблизи украинско-польской границы.

Отметим, что поставки IRIS-T должны были начаться в ноябре, но вчера, 10 октября, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт анонсировала передачу "в ближайшие дни" после массированного ракетного удара российских войск по территории Украины.

Что известно про IRIS-T (SLM)

IRIS-T является самой современной системой противовоздушной обороны, которая производилась в Германии. Разработка этих систем ПВО завершилась только в 2014 году. Они в первую очередь предназначены для защиты гражданского населения от ракетных ударов.

Ракета

Ракета IRIS-T оборудована инфракрасной головкой, которая наводит ее на цель. При этом она ничего не излучает и не выявляет свое присутствие. Ракета может попасть в цель, которая находится на расстоянии до 40 км, но головка самонаведения захватит цель только с расстояния 20 км.

Радар

Системы IRIS-T, которые Германия передала Украине, вероятно, оснащены немецкими радарами TRML-4D. Они способны в режиме реального времени отслеживать более полторы тысячи целей. На расстоянии 250 км радар уже выявляет самолет, а на 120 км уже сопровождает цель и наводит ракеты.

Основные характеристики:

дальность - 40 км;

высота запуска ракеты - до 20 км;

8 ракет в пусковой установке;

совместимость с другими ПВО стран НАТО;

вертикальный запуск ракет;

угол обзора радара - 360 градусов.

Стоит заметить, что до сегодняшнего дня Германия не поставляла никому системы IRIS-T (SLM). Таким образом, Украина стала первой страной, которая получила такой зенитно-ракетный комплекс.