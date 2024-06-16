Україна на першому етапі очікує мобілізацію щонайменше 4000 в'язнів, - Малюська

На першому етапі мобілізації в'язнів Україна очікує, що добровільно долучитися до армії зголосяться понад 4000 осіб.
Про це сказав міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Однак, за словами Малюськи, поки що мобілізовані засуджені будуть проходити військову службу лише в частинах, повністю сформованих з колишніх в'язнів. А ними, зауважив він, будуть керувати кадрові солдати.
За даними 2750 чоловіків були звільнені з в'язниць після схвалення парламентом закону, який дозволив добровільну мобілізацію засуджених.
Нагадаємо, в Україні почав діяти схвалений цього року парламентом закон про добровільну мобілізацію в'язнів.
Однак вийти на свободу, щоб стати на захист держави, зможуть не всі. Зокрема, мобілізуватися не зможуть засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.
Детальніше про те, як працює закон на практиці та хто з ув'язнених вже зважився на службу і з яких причин, - у матеріалі РБК-Україна.
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