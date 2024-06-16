Україна на першому етапі очікує мобілізацію щонайменше 4000 в'язнів, - Малюська

Мобілізація в'язнів в Україні

Нагадаємо, в Україні почав діяти схвалений цього року парламентом закон про добровільну мобілізацію в'язнів.

Однак вийти на свободу, щоб стати на захист держави, зможуть не всі. Зокрема, мобілізуватися не зможуть засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

Детальніше про те, як працює закон на практиці та хто з ув'язнених вже зважився на службу і з яких причин, - у матеріалі РБК-Україна.

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