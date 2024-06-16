Украина на первом этапе ожидает мобилизацию не менее 4000 заключенных, - Малюська

На первом этапе мобилизации заключенных Украина ожидает, что добровольно присоединиться к армии согласятся более 4000 человек.
Об этом сказал министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Однако, по словам Малюськи, пока мобилизованные осужденные будут проходить военную службу только в частях, полностью сформированных из бывших заключенных. А ими, отметил он, будут руководить кадровые солдаты.
По данным 2750 мужчин были освобождены из тюрем после одобрения парламентом закона, разрешившего добровольную мобилизацию осужденных.
Напомним, в Украине начал действовать одобренный в этом году парламентом закон о добровольной мобилизации заключенных.
Однако выйти на свободу, чтобы встать на защиту государства, смогут не все. В частности, мобилизоваться не смогут осужденные за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины.
Детальнее о том, как работает закон на практике и кто из заключенных уже решился на службу и по каким причинам, - в материале РБК-Украина.
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