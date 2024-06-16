Украина на первом этапе ожидает мобилизацию не менее 4000 заключенных, - Малюська

Мобилизация заключенных в Украине

Напомним, в Украине начал действовать одобренный в этом году парламентом закон о добровольной мобилизации заключенных.

Однако выйти на свободу, чтобы встать на защиту государства, смогут не все. В частности, мобилизоваться не смогут осужденные за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Детальнее о том, как работает закон на практике и кто из заключенных уже решился на службу и по каким причинам, - в материале РБК-Украина.

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