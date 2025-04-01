Україна - перша країна, яка знищила ракетний крейсер під час війни, - командувач ВМС

"Зараз Україна - єдина країна у світі, яка під час війни знищила ракетний крейсер. Поки що у цьому питанні ми перші. По-перше, назва - це столиця Росії. По-друге, флагман флоту. По-третє, це крейсер, ракетний крейсер", - сказав Неїжпапа.

За його словами, крейсер "Москва" займався ізолюванням району бойових дій, а також керував іншими кораблями, які перебували від острова Зміїний до мису Тарханкут.

"Як вони вважали, для недопуску кораблів НАТО до бойових дій, я так розумію. Або щоб ми не змогли вивести якісь свої кораблі, катери з цього району", - додав командувач ВМС.

На думку Неїжпапи, українська операція проти крейсера стала важливим сигналом для російського флоту.

"Ми зрозуміли, що якщо нам вдасться це зробити, противник зрозуміє, що він більше не зможе підходити на таку відстань до наших берегів, і ми зможемо відігнати його від Одеси", - додав він.