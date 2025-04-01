Украина - первая страна, которая уничтожила ракетный крейсер во время войны, - командующий ВМС

"Сейчас Украина - единственная страна в мире, которая во время войны уничтожила ракетный крейсер. Пока что в этом вопросе мы первые. Во-первых, название - это столица России. Во-вторых, флагман флота. В-третьих, это крейсер, ракетный крейсер", - сказал Неижпапа.

По его словам, крейсер "Москва" занимался изоляцией района боевых действий, а также руководил другими кораблями, которые находились от острова Змеиный до мыса Тарханкут.

"Как они считали, для недопуска кораблей НАТО к боевым действиям, я так понимаю. Или чтобы мы не смогли вывести какие-то свои корабли, катера из этого района", - добавил командующий ВМС.

По мнению Неижпапы, украинская операция против крейсера стала важным сигналом для российского флота.

"Мы поняли, что если нам удастся это сделать, противник поймет, что он больше не сможет подходить на такое расстояние к нашим берегам, и мы сможем отогнать его от Одессы", - добавил он.