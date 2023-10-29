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Україна перейшла на зимовий час

Фото: Україна перевела годинник на зимовий час (freepik.com)
Автор: Владислав Прийменко

Сьогодні о 4-й годині ранку Україна перейшла на зимовий час. Стрілки годинника перевели на годину назад.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Більшість електронних пристроїв, таких як комп'ютери, ноутбуки, смартфони, планшети та інші, переводять годинник автоматично, синхронізуючись через Інтернет. Зауважимо, що на  фітнес браслетах годинник переводиться автоматично, оскільки вони синхронізуються зі смартфоном.

Якщо на вашому пристрої немає такої опції або у вас кнопковий телефон, тоді час потрібно перевести вручну в налаштуваннях пристрою. Також вручну переводяться механічні або електронні годинники.

Зауважимо, що точний час ви можете дізнатися, набравши на мобільному телефоні комбінацію *160#. Послуга безкоштовна та доступна абонентам усіх українських мобільних операторів.

Розклад руху поїздів: інформація від "Укрзалізниці"

За інформацією УЗ, час відправлення та прибуття поїздів на квитках вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинника. Усі зміни у розкладі організація погодила заздалегідь.

Переведення годинників на зимовий час

Вперше Україна перейшла на зимовий час 1981 року. У незалежній Україні перехід годинника на зимовий та літній час узгодили у 1996 році згідно з постановою Кабінету міністрів "Про порядок обчислення часу на території України".

У ньому йдеться, що в нашій державі щорічне переведення годинникової стрілки відбувається "в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину тому".

В Україні тривають обговорення щодо скасування сезонного переведення годинників. Європа також планує перейти на єдиний час, але країни не можуть знайти компроміс.

Також ми писали, як пристосуватися до переведення годинника без шкоди для здоров'я. Поради Центру громадського здоров'я.

 

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