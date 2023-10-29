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Украина перешла на зимнее время

Фото: Украина перевела часы на зимнее время (freepik.com)
Автор: Владислав Прийменко

Сегодня в 4 часа утра Украина перешла на зимнее время. Стрелки часов перевели на час назад.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Большинство электронных устройств, таких как компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты и прочие переводят часы автоматически, синхронизируясь через Интернет. Заметим, что на фитнес браслетах часы переводятся автоматически, поскольку они синхронизируются со смартфоном.

Если на вашем устройстве нет такой опции или у вас кнопочный телефон,- тогда время нужно перевести вручную в настройках устройства. Также вручную переводятся механические или электронные часы.

Заметим, что точное время вы можете узнать, набрав на мобильном телефоне комбинацию *160#. Услуга бесплатная и доступна абонентам всех украинских мобильных операторов.

Расписание поездов: информация от "Укрзализныци"

По информации УЗ, время отправления и прибытия поездов на билетах указывается уже с учетом перевода стрелок часов. Все изменения в расписании организация согласовала заранее.

Перевод часов на зимнее время

Впервые Украина перешла на зимнее время в 1981 году. В независимой Украине переход часов на зимнее и летнее время согласовали в 1996 году согласно постановлению Кабинета министров "О порядке исчисления времени на территории Украины".

В нем говорится, что в нашем государстве ежегодный перевод часовой стрелки происходит "в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад".

В Украине продолжаются обсуждения об отмене сезонного перевода часов. Европа также планирует перейти на единое время, но страны не могут найти компромисс.

Также мы писали, как приспособиться к переводу часов без вреда для здоровья. Рекомендации Центра общественного здоровья.

 

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