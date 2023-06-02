Україна переповнена талановитими спортсменами, ми не повинні їх втратити, - воротар "Динамо"

Він також прокоментував останні події довкола ФІФА, зокрема відмову транслювати промову президента України Володимира Зеленського під час фіналу ЧС.

"Дуже прикро, що лідер нашої країни звертається до такої асоціації як ФІФА, аби донести великій аудиторії з різних куточків світу інформацію про те, що дійсно відбувається у нашій країні, а натомість отримує відмову. Весь цивілізований світ бачив цю відмову. Разом з іншими футболістами я опублікував звернення Володимира Зеленського, яке повинно було бути у фіналі ЧС, адже ми маємо робити все можливе, щоб допомагати нашій країні. Ми публічні люди, на нас дивиться велика кількість вболівальників, тож ми повинні доносити важливі меседжі до суспільства. Якщо світ не чує ці тези від ФІФА - він має чути їх футболістів, які знаходяться під егідою цієї організації", - наголосив спортсмен.

Він також розповів про серію благодійних матчів київського "Динамо" на підтримку України. Сумарно в межах благодійних матчів та інших супутніх заходів вдалося зібрати понад 80 000 000 грн.

"Серія Match for peace #StopWarInUkraine для мене, всіх хлопців і тренерського штабу була дуже важливою. У цей складний час, у велику війну, ми намагались подарувати хвилини розради всім українцям і особливо переселенцям, яким довелося покинути свої домівки та знайти прихисток в різних європейських містах. Ми намагались хоча б на мить повернути їх в те життя, яке у них відібрала Росія. Ми прагнули дати їм ковток повітря, аби вони відчули себе живими та потрібними", - розповів Денис Бойко.