Україна переможе незалежно від партійної приналежності наступного президента США, - Кулеба

У нього запитали, чи після виборів президента США буде такою ж, як зараз, підтримка України з боку Вашингтона.

"Історично демократи в США були менш охоче воювати з Росією, але нам пощастило, що є президент Джо Байден, який є демократом і розуміє Україну. Він розуміє, що поставлено на карту, і робить дуже, дуже багато, щоб нам допомогти. Не тільки для нас, а й для світу, який представляють Сполучені Штати", - заявив міністр.

Однак, за його словами, з іншого боку, історично склалося так, що республіканці завжди були більш готові боротися з Росією, і тенденція бути більш рішучою та наполегливою у зовнішній політиці все ще дуже присутня в Республіканській партії.

"Але в нас є потенційний кандидат-республіканець, пан Трамп, який має різні погляди на відносини з Україною та Росією", - сказав Кулеба.

Україна переможе за будь-якого президента США

Глава МЗС України додав, що хоче не надто спрощувати ситуацію ні для демократів, ні для республіканців, ні в контексті Сполучених Штатів загалом. Тому що, зрештою, річ у тім, що на кону в Україні стоїть набагато більше, ніж сама Україна.

"Допомога Україні відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів. Ми переможемо незалежно від партійної приналежності наступного американського президента", - наголосив Кулеба.

Що казав Трамп про Україну

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп, який планує брати участь у виборах президента США у 2024 році, пообіцяв своїм виборцям "завершити війну Росії проти України за 24 години" після обрання на другий президентський термін.

При цьому він також заявляв, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб "уникнути війни".

Додамо, що президент України Володимир Зеленський вже запрошував Трампа приїхати в Україну. Так глава держави відреагував на обіцянку Трампа "припинити війну в Україні за 24 години" у разі переобрання.