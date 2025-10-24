Україна переходить на зимовий час: коли переводимо годинники

У ніч на неділю, 26 жовтня 2025 року, українці традиційно переведуть годинники на одну годину назад - з 4:00 на 3:00 . Таким чином країна перейде на зимовий час.

Як переводять годинники в Україні

Відповідно до постанови Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України", переведення часу відбувається двічі на рік:

в останню неділю березня - стрілки переводять на 1 годину вперед (перехід на літній час);

в останню неділю жовтня - на 1 годину назад (перехід на зимовий час).

Транспорт, зв’язок і всі міжміські перевезення працюють за київським часом.

Чому досі переводимо годинники

У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, який передбачає відмову від сезонного переведення годинників і закріплення на території України зимового часу як постійного.

Документ передали на підпис президенту Володимиру Зеленському ще 21 серпня 2024 року, однак станом на жовтень 2025-го закон досі не підписано.

Тож цього року українці знову житимуть за старими правилами - переводячи годинники в ніч із 25 на 26 жовтня.