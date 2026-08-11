Україна передала США пропозиції, щоб змусити Росію завершити війну, - Зеленський

Зеленський отримав доповідь української переговорної команди. За його словами, Вашингтону передали пропозиції Києва.

"Ми передали американській стороні наші пропозиції", - заявив він.

Президент зазначив, що США можуть допомогти Україні посилити захист, передусім у сфері протиповітряної оборони.

Водночас Київ розраховує, що Вашингтон використовуватиме свій вплив для тиску на Росію. На думку Зеленського, це необхідно, щоб змінити підхід Москви та не допустити подальшого затягування війни.

"Америка може і допомогти нашому захисту, і передусім з ППО, і тиснути на Росію заради того, щоб плани були інші, готувати закінчення війни, а не затягувати", - підсумував глава держави.