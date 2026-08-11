Украина передала США предложения, чтобы заставить Россию завершить войну, - Зеленский

Украина передала США предложения по дальнейшим действиям, которые должны усилить давление на Россию и помочь приблизить завершение войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский получил доклад переговорной команды. По его словам, Вашингтону передали предложения Киева.
"Мы передали американской стороне наши предложения", – заявил он.
Президент отметил, что США могут помочь Украине усилить защиту, прежде всего, в сфере противовоздушной обороны.
В то же время, Киев рассчитывает, что Вашингтон будет использовать свое влияние для давления на Россию. По мнению Зеленского, это необходимо, чтобы изменить подход Москвы и не допустить дальнейшего затягивания войны.
"Америка может и помочь нашей защите, и прежде всего с ПВО, и давить на Россию ради того, чтобы планы были другие, готовить окончание войны, а не затягивать", - подытожил глава государства.
Тем временем США уже готовят возможность усилить давление на Россию. Двухпартийный законопроект о санкциях против РФ и Ирана, ранее поддержавший Сенат, внесли на рассмотрение Палаты представителей.
Документ предусматривает, в частности, санкции против крупнейших российских банков, ограничение инвестиций в РФ и меры против "теневого флота" Кремля. Кроме того, законопроект позволяет вводить пошлины до 500% на российские товары.