Україна передала Росії список імен для обміну "1000 на 1000"

Обмін полоненими

Нагадаємо, можливий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" став головним результатом переговорів українських і російських чиновників, які відбулися минулого тижня в Стамбулі.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов припускав, що такий обмін може відбутися вже цього тижня.

Сьогодні, 22 травня, президент України Володимир Зеленський після наради щодо такого обміну полоненими заявив, що Росія передала Україні свій список імен.

Таку інформацію підтвердив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Раніше голова української держави наголошував, що в рамках підготовки до обміну полоненими в форматі "1000 на 1000" Україна перевіряє кожне прізвище.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.