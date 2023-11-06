Україна отримала всі види ППО в рамках домовленостей із Заходом, але є нюанс

Україна отримали весь номенклатурний перелік ППО, про який домовлялась з західними партнерами. Але цих систем треба більше по кількості.

Зокрема, на його думку, Україна потребує більше таких систем як Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, аби захистити країну та ті об’єкти, які ворог намагатиметься атакувати та знищити.

"Ми сьогодні отримали від Заходу фактично всю ППО, що нам обіцяли, одну з найкращих ППО в світі. Але слово "усе" тут треба розділити - на номенклатуру отримання і на кількість", - зазначив він.

Безумовно, за словами Ігната, дві батареї Patriot - це дуже мало для України.

"Patriot - це той комплекс, який дозволяє збивати балістичні ракети і "Кинджали", що вже довів вперше в світовій історії. Держава Україна потребує значно більше таких систем, поряд з Patriot потрібні SAMP/T, IRIS-T та NASAMS в достатній кількості", - пояснив спікер.

Він також наголосив, що на необхідності озброєння для ще ефективнішого знищення зокрема ворожих "шахедів", які Росія запускає по Україні.

"Сьогодні нам треба зосередити увагу не лише на вище зазначених комплексах, як для Повітряних сил, так і для ППО Сухопутних військ. А саме Terrahawk Paladin, скажімо, назву цей комплекс. Це те, що потрябно для знищення саме "шахедів". Їх стає більше. Росія налагодила виробництво на своїй території. І нам потрібні такі засоби, щоб в автоматичному режимі знищувати ці цілі з 100% результатом", - додав Ігнат.

Обстріл України 6 листопада

Увечорі та вночі РФ в черговий раз атакувала Україну. Зокрема, під ударом опинились Одеса та Херсон. Ворог застосував, як ракети Х-59 та "Іскандер-М", так і "Онікс" та дрони-камікадзе. ППО вдалося знищити 15 ударних БПЛА Shahed-136/131 з 22 запущених ворогом та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з шести, сред яких чотири типи - Х-31, Х-59, "Онікс" та "Іскандер". Під час атаки, зокрема по Одесі, поранення отримали 8 людей.