Україна отримала від США критично важливий матеріал для видобутку газу

АТ "Укргазвидобування" отримає 6 тисяч тонн метанолу, який є критично важливою сировиною для видобування, підготовки та транспортування природного газу. Перша партія метанолу вже надійшла на склади компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби, метанол отриманий у межах співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (U.S. Agency for International Development, USAID).

Як зазначив Олег Толмачев, т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування", з початком повномасштабної війни в Україні виник дефіцит великої кількості матеріалів і обладнання для газовидобування.

"Тому з минулого року ми ведемо перемовини з компаніями та організаціями з усього світу щодо допомоги з їх забезпеченням для збереження стабільності виробничих процесів. Представники USAID стали одними з перших, хто відгукнувся на наш запит, і ми вдячні їм за це", - сказав він.