Україна отримала від Словаччини восьму САУ Zuzana 2

Україна отримала восьму самохідну гармату-гаубицю Zuzana 2 словацького виробництва. Це остання, яку Словаччина зобов'язалась передати ЗСУ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Teraz.
Як зазначає Міністерства оборони Словаччини, кожна одиниця техніки була передана після зарахування оплати на рахунок.
"Сьогодні ми поставили в Україну цілу батарею дуже якісних артилерійських систем, які виробляє наш вітчизняний оборонно-промисловий комплекс. Віримо, що з їх допомогою українські захисники збережуть якомога більше життів та наблизять Батьківщину до безумовної перемоги над ворогом, який лише продовжує грабувати, тероризувати та вбивати, оскільки продовжує зазнавати поразки на полі бою", - заявив міністр оборони Ярослав Надь.
Зазначається, що за договором "Конструкція-Дефенс" виготовить для ЗСУ ще 16 САУ. Їх профінансує Данія, Німеччина та Норвегія.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в червні Україна і Словаччина підписали контракт на постачання САУ Zuzana 2.
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