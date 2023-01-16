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Україна отримала від Словаччини восьму САУ Zuzana 2

Фото: Zuzana 2 (wikipedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

Україна отримала восьму самохідну гармату-гаубицю Zuzana 2 словацького виробництва. Це остання, яку Словаччина зобов'язалась передати ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Teraz.

Як зазначає Міністерства оборони Словаччини, кожна одиниця техніки була передана після зарахування оплати на рахунок.

"Сьогодні ми поставили в Україну цілу батарею дуже якісних артилерійських систем, які виробляє наш вітчизняний оборонно-промисловий комплекс. Віримо, що з їх допомогою українські захисники збережуть якомога більше життів та наблизять Батьківщину до безумовної перемоги над ворогом, який лише продовжує грабувати, тероризувати та вбивати, оскільки продовжує зазнавати поразки на полі бою", - заявив міністр оборони Ярослав Надь.

Зазначається, що за договором "Конструкція-Дефенс" виготовить для ЗСУ ще 16 САУ. Їх профінансує Данія, Німеччина та Норвегія.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в червні Україна і Словаччина підписали контракт на постачання САУ Zuzana 2.

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