UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна отримала від Німеччини спецтехніку для відновлення енергоінфраструктури

Фото: Німеччина передала Україні спецтехніку для відновлення енергоінфраструктури (facebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Україна отримала від Німеччини нову партію спецтехніки для відновлення енергетичної інфраструктури. Це два автомобілі Mercedec-Benz Arocs з краном-маніпулятором для робіт на електромережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

За даними прес-служби, це частина партії із 16 одиниць спецтехніки на суму у 2,3 млн євро, придбаних у межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства та завдяки кампанії зі збору коштів та закупівель, реалізованій GIZ.

Частина авто вже доставлені в Україну і допомагають енергетикам Харківської, Миколаївської, Тернопільської областей. Решту автівок отримають оператори системи розподілу у Запорізькій, Черкаській областях, додаткові одиниці техніки поїдуть у Харківську та Миколаївську області.

Підтримка Німеччини

З початку війни до 2022 року уряд Німеччини закупив і доставив енергетичні товари на суму понад 12 млн євро у межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства, включно з цими ремонтними вантажівками. Крім того, трансформатори, генератори та сонячні панелі, надані німецькими компаніями, також були доставлені і зараз забезпечують електроенергією понад 550 тисяч людей в Україні.

З березня 2022 року Україна отримала з Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору загальною вагою понад 1670 тонн, серед яких трансформатори, генератори, кабель, арматура для повітряних ліній та інше обладнання, необхідне для проведення відновлювальних робіт

.

Крім того, Німеччина зробить новий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 50 млн євро, у результаті чого загальна сума складе понад 275 млн євро. Усього у фонді акумульовано 545 млн євро

Читайте РБК-Україна в Google News
Відключеня світла